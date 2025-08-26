¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤ ¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò ÂåÉ½¤é6¿ÍÂáÊá
¡¡7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤é6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤ÎÇã¼ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Á¥§¡¼¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤ÎÂåÉ½¡¦»³ËÜ¾»ÈÏ¤³¤ÈÍû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÅòÀõ°ì¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¡¢´ÉÍýËÜÉôÄ¹¤Î¾®À¾ÄðÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤é´´Éô5¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡6¿Í¤Ï7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤Î7·î¾å½Ü¡ÁÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤é¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢Å¹°÷¤é60¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê3000¡Á4000±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ°¤Éô¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£ÅêÉ¼¤¹¤ì¤Ð»Ä¶ÈÂåÌ¾ÌÜ¤Ç3000¡Á4000±ß¤ò»Ùµë¤·¤í¡×¤ÈÅòÀõÍÆµ¿¼Ô¤È¾®À¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±´´Éô¤ÏWeb²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤é¤Ë»Ø¼¨¤·¤ÆÅ¹°÷¤é¤ËÅêÉ¼¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ°¤Éô¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ò»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤ä¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ê¤É¤Î1ÅÔ7¸©¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï250¿Í°Ê¾å¤ËÊó½·¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¥ë¥Ñ¥é¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÅìµþ¤ä¼¯»ùÅç¡¢Ä»¼è¤Ê¤É1ÅÔ7¸©¤Ë31Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°¤Éô¸õÊä¤Ï8Ëü8000É¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë