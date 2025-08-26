¥«¥·¥ª¡¢AI¸ú²Ì²»À¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWaves Place¡×¤ÈÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¡ÖStreamer Timer¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï - ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï8·î26Æü¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¸ú²Ì²»¤òAIÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖWaves Place¡×¤ÈÇÛ¿®¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤òÃç²ð¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀìÍÑ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¡ÖStreamer Times¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢8·î27Æü¤è¤êËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ûWaves Place
Waves Place
¡ÖWaves Place¡×¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë²»¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈAI¤¬¸ú²Ì²»¤òÀ¸À®¤¹¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£À¸À®¤·¤¿¸ú²Ì²»¤Ï¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡ÊÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤Ê¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¼«ºî¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¼«Í³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£AIdeaLab¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿AIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢°ìÅÙ¤ÎÆþÎÏ¤ÇÊ£¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À¸À®²»¤ò´ð¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À¸À®¤·¤¿Îà»÷²»¤ò¸¡º÷¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡ÖÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¯²»¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢»ØÄê¤É¤ª¤ê¤Î¸ú²Ì²»¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë
À¸À®¤·¤¿¸ú²Ì²»¤ÏWAV¡¿AIFF¡¿MP3¡¿M4A¤È¤¤¤¿·Á¼°¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½
¡ÖWaves Place¡×¤Ï¡¢8·î27Æü13»þ¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ï·î³ÛÀ©¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¤ÏÌµÎÁ¤ÎFree¡Ê20¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È/·î¡Ë¡¢Starter¡Ê¾¦ÍÑ²ÄÇ½¡¢800¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È/·î¡¢·î³Û980±ß¡Ë¡¢Standard¡Ê2,200¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È/·î¡¢·î³Û2, 480±ß¡Ë¡¢Creator¡Ê5,000¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È/·î¡¢·î³Û4,980±ß¡Ë¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûStreamer Times
Streamer Times
¡ÖStreamer Times¡×¤Ï¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÀìÍÑ¤ÎÈÖÁÈÉ½·¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÇÛ¿®¼Ô¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÅÐÏ¿¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¤ò°ì³ç¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÛ¿®¼Ô¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¿ä¤·¡×¤òÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¼«¿È¤Î»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê»þ´ÖÂÓ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÇÛ¿®¼Ô¸þ¤±ÍÎÁµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¤·SNS¤ØÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÉ½ºîÀ®µ¡Ç½¤ò·î³Û550±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë½ÐÎÏ²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
