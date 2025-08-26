1·³Éüµ¢Ä¾¸å¤Ë¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ2ÅÀÂÇ¡¡À¾Éð¤¬½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È±äÄ¹12²ó°ú¤Ê¬¤±
¡¡¢¡À¾Éð2¡Ý2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¡¢À¾Éð¤ÏÀèÆ¬¤Î³°ºê¤«¤é¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¢¸Å²ìÍª¤Î3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬Ã£¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤¿¡£º¸Á°¤ØÆ±ÅÀ2ÅÀÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤¬º£µ¨3¾¡¤ò¸¥¾å¤·¤¿±¦ÏÓ¤ò¹ßÈÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³«Ëë4ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢8ÈÖ¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ°ìÈ¯²óÅú¡£¡Ö2·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¶å²ó¤Ë¤Ï¸Þ½½È¨¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄËÎõ¤ÊÃæÈô¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤òÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤Ø¤Î»È¼Ô¤È¤Ê¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£