¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û²Ï¹çÍ¤¼ù¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡¡ÂÎ´¶¤Ë¤ÏÉÔËþ¤âµ¡¤ò¿®Íê¡ÖËÜÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê£³£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï½éÆü£´£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆñ¤Ê¤¯²¡¤·ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¤¤¤»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ´¶¤Ç¤Ï¥ê¥×¥ì¡¼¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à£´£°¹æµ¡¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¢¾å°Ìµé¤Ë¼¡¤°¥ì¥Ù¥ë¡£Á°Àá¤Î°ËÆ£¾°ÂÁ¤Ï½ÐÂ·¿¡¢£²ÀáÁ°¤ÎÎ©¶ñ·É»Ê¤â½ÐÂ¶¯ÎÏ¤Ç¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÂÊ»¤»¤Ç¤Ï¡Ê¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î¡Ë¿¼Ã«Áª¼ê¤è¤ê½ÐÂ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÊÒÌÌ¤À¤±¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê´¶¤¸¤ËÃ¡¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤¦ÊÒÌÌ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¥Ú¥éÄ´À°¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¡Ö£²ÆüÌÜ¤Î£²Áö¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½éÆü¹¥È¯¿Ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¹¥¥ê¥º¥à¡£Í½Áª¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ£²ÆüÌÜ¤ËÎ×¤à¡£