¡¡³ÚÅ·£±£°¡Ý£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½³ÚÅ·¤Ï¸Þ²ó¡¢¥Ü¥¤¥È¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£µÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢Ï»²ó¤Ë¤â¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£´ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡´ß¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£¶¾¡ÌÜ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£´Ï¢ÇÔ¡£
¡¡À¾Éð£²¡Ý£²ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âµß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï°ì²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡£»°²ó¤Ë¤ÏÀÐ°æ¤Î¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤ËÃ£¤¬¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£¶¡Ý£µ¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬º£µ¨£±£°ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£½½²ó¤ËÇþÃ«¤Î¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢½½Æó²ó¤ËÂÀÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ïº£µ¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£