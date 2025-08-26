À¾Éð°ú¤Ê¬¤±¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¤«¤é2ÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¡¡¤Ê¤ªÌµ»àËþÎÝ¤Ç¸åÂ³¤¬ËÞÂà¡ÄÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡¼2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡±äÄ¹12²ó¤ÎËö¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ë4Ï¢ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÂÇ¤ò2·³ºÆÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¾º³Ê¤·¤¿¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬Êü¤Á¡¢Ã£¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤¬¾¡¤Á±Û¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡£¤â¤¦1ÅÀ¡¢2ÅÀ¼è¤ì¤Æ¤¿¤é¡£¼è¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤Î¸å¡¢2ÈÖ¼ê¤Î¶Ì°æ¤«¤éÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÏÉôÀ»¤¬º¸Èô¡£3ÈÖ¼ê¤Î¶âÂ¼¤Ë¸»ÅÄ¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢»³Â¼¤¬ÃæÈô¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÅÏÊÕ¤Ï5²ó¤Þ¤Ç90µå¤òÅê¤²¤Æ5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£6·î19Æü¤ÎDeNAÀï¤ÎÇòÀ±¤òºÇ¸å¤Ë5Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï2»à¤«¤éÀÐ°æ¤Ë±¦±Û¤¨¤Î¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢°¤¹¤®¤â¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¼¡¤Ï¤Þ¤¿¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£