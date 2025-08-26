Æü¸þºä46¡¢¶âÂ¼Èþ¶ê¡õ¾®ºäºÚ½ïW¥»¥ó¥¿ー¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×MV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡¡Àè¹ÔÇÛ¿®¤â
¡¡Æü¸þºä46¤¬¡¢9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ÎMV¤ò8·î28Æü22»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æü¸þºä46 ²ÏÅÄÍÛºÚ¡õÉÙÅÄÎë²Ö¤¬¡ÈÆâ¡É¤È¡È³°¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃÛ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÃ¯¡©¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢MV¤Î¸ø³«¤ËÀè¤¬¤±¡¢8·î27Æü0»þ¤è¤êËÜ³Ú¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆü¸þºä46¤Ï¡¢°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢Æó´üÀ¸～¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë