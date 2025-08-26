¡ÚÂ®Êó¡Û¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é6¿Í¤òÂáÊá¡Ú²¬»³¸©·Ù¤Û¤«1ÅÔ7¸©¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¡Û
Àè·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ËÅêÉ¼¤µ¤»¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©·Ù¤Ê¤É1ÅÔ7¸©¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤éÃË½÷6¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èºß½»¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¡Ê50¡Ë¤È¡¢´´Éô¤ÎÃË½÷¤é¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤Ï´´Éô¤é¤Ë¡¢½¾¶È°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡¦°¤Éô»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È
¡¦´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¡¦ÅêÉ¼¤·¤¿¤é¡Ö»Ä¶ÈÂå¡×¤È¤·¤Æ3000±ß～4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È
¡¦¸õÊä¼ÔÌ¾¤òµºÜ¤·¤¿ÈæÎã¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢³ÆÅ¹Ä¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£
¤½¤Î¸å´´Éô¤é¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ³ÆÅ¹Ä¹¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë5Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢Áí¼Ò»Ô¤ÈÀ¥¸ÍÆâ»Ô¤Î2Å¹ÊÞ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ250¿Í°Ê¾å¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£