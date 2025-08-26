RSK

Àè·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ËÅêÉ¼¤µ¤»¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©·Ù¤Ê¤É1ÅÔ7¸©¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤éÃË½÷6¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èºß½»¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¡Ê50¡Ë¤È¡¢´´Éô¤ÎÃË½÷¤é¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é¤Ï¡¢Àè·î20Æü¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î³ÆÅ¹Ä¹¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢31Å¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤¢¤ï¤»¤Æ60¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¸½¶â3000±ß～4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤Ï´´Éô¤é¤Ë¡¢½¾¶È°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ
 ¡¦°¤Éô»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È
¡¦´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È
 ¡¦ÅêÉ¼¤·¤¿¤é¡Ö»Ä¶ÈÂå¡×¤È¤·¤Æ3000±ß～4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È
 ¡¦¸õÊä¼ÔÌ¾¤òµ­ºÜ¤·¤¿ÈæÎã¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢³ÆÅ¹Ä¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£

¤½¤Î¸å´´Éô¤é¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ³ÆÅ¹Ä¹¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

 ²¬»³¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤é¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë5Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢Áí¼Ò»Ô¤ÈÀ¥¸ÍÆâ»Ô¤Î2Å¹ÊÞ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ250¿Í°Ê¾å¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£