£Ä£å£Î£Á¡¦Æþ¹¾¡¡¶å²ó£²»à¤«¤é¤Î°Ì´¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¿®¡×
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£²¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê°ÅÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¶å²ó£²»à°ìÎÝ¡¢¼é¸î¿À¡¦Æþ¹¾¤¬Âç»³¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾£²¥é¥ó¡£¤¯¤·¤¯¤â£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢µö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£²¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤È¥¢¥¦¥È¤Ò¤È¤Ä¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Í¡£¼éÈ÷¤â¸Ç¤á¤Æ¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤È£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æó²ó¤È»Í²ó¤ËÅû¹á¤¬²Ú¡¹¤·¤¤£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¥ê¡¼¥É¡£ÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤â£·²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª²ó¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÅêÆþ¤·È×ÀÐ¤ËÀ°¤¨¤Æ·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¿¶¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÈïÃÆ¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¿®¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¶õ¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ç¤â·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£¡ÖÎÏÉÔÂ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¡¢Ìîµå´ª¤ÎÆß¤µ¡¢·Ð¸³ÃÍ¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£