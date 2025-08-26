PUMA¤«¤é¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼8 ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PLAYMAKERS¡Ù
Puma¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÁÏÂ¤À¤È½ÓÉÒÀ¤òÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
Puma Playmaker Pack
¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÌ¥¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ 8 ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PLAYMAKERS¡Ù¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢FUZIONFIT¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È4Êý¸þ¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¡¢3D Fuzionpods¡¢PWRTAPE¤¬Ï¢Æ°¤·¡¢Â¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄó¶¡¡£GripControl Pro¤Î¹âÌ©ÅÙ¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢FLEXGILITY¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤¬360ÅÙ¤Î½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÚÎÌ¤Ç¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤ÊNanoGrip¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Ç²÷Å¬¤µ¤âÄÉµá¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï20%°Ê¾å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥×¡¼¥Þ¥ì¥Ã¥É¡¿¥×¡¼¥Þ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼ 8 ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È PLAYMAKERS¡Ù¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£