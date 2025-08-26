¹Åç¡¡¾²ÅÄ¤¬Ìµ»Íµå´°Åê¤Ç9¾¡ÌÜ¡¡´î¤ó¤À¤Î¤ÏÄÌ»»50°ÂÂÇ¡ÖÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4¡½1µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¹ÅçÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ¤¬9²ó111µå¤ÎÇ®Åê¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤ò6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨6ÅÙÌÜ¤Î´°Åê¤Ç9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ºÇ¶áÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º½é²ó¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤±¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ»Íµå´°Åê¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¡£¡ÖÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£2¡½0¤Î7²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¸Í¶¿¤«¤é±¦Á°ÂÇ¡£Â³¤¯ÃæÂ¼¾©¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¼«¿È¤ÎÄÌ»»50ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¡£¾²ÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡ÊÄÌ»»¡Ë50°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£