¡û ¹Åç 4 ¡Ý 1 µð¿Í ¡ü
¡ã17²óÀï¡¦¥Þ¥Ä¥À¡ä
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¹Åç¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¤¬¡¢¹Åç¤Î¥»¥«¥ó¥É¡¦±©·îÎ´ÂÀÏº¤¬¹¥¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2¡Ý0¤Î6²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ò±©·î¤¬Êáµå¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤Ç°ìÎÝ¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¤ºê»á¤Ï¡Ö·ë¹½¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÂÇµå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°®¤êÊÑ¤¨¤Æ¤â¤É¤¦¤«¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ö¥È¥¹¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë