¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤À¼±ç¡×Åìµþ£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´³ÚÅ·¡Ê£²£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤Ç½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï°ì¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦ÁáÀî¤ÎÅê¤¸¤¿Æâ´ó¤ê£±£´£²¥¥íÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ø¡£º£µ¨³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿º¸ÏÓ¤«¤éÄÉ·â¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë£²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂç´¿À¼¤ÇÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤À¼±ç¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£