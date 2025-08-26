ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×Âç¤¤Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼ÈäÏª¡ª¡Ö¤Û¤ÜÁêÊý¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡Ê49¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö½éÍ¥¾¡¡×¡ÖÍ¥¾¡¡×¡Ötennis¡×¡ÖÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼ ¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¹¤°ÊÖ´Ô¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Û¤ÜÁêÊý¤Î¤ª¤«¤²¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂÐÀï¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¹¥¤¤Îºä²¼¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼çºÅ¤Î¡Öºä²¼ÀéÎ¤»Ò¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤òºî¤ê¡¢·ÝÇ½¿ÍÃç´Ö¤È¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤é¤¬¤¤¤ë¡£