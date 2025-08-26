¿ÍÎàµæ¶Ë¤ÎÌ´ ÉÔÏ·ÉÔ»àSP 9·î2Æü¡Ê²Ð¡ËÌë10»þÊüÁ÷
¡Ø¤¬¤ó¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹·âÇË&Ï·²½ÁË»ß¡ª
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¸÷ÌÈ±ÖÎÅË¡2025¡Ù
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡¡¼çÇ¤¸¦µæ°÷
´ØÀ¾°å²ÊÂç³ØÉíÂ°¸÷ÌÈ±Ö°å³Ø¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹
¾®ÎÓµ×Î´
¡ØÊªÍý³Ø¼Ô¤¬¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë³×Ì¿¡ª
ÂÎ¤Î°Û¾ï¤òÁ´Æ©»ë¤·¤Æ¼÷Ì¿150ºÐ¤Ë¡ª¡©¡Ù
¿À¸ÍÂç³Ø¡¡¿ôÍý¡¦¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¶µ¼ø
³ô¼°²ñ¼Ò Integral Geometry Science¡¡ÂåÉ½
ÌÚÂ¼·ú¼¡Ïº
¡ãMC¡ä
¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë
ÂçÂô¤¢¤«¤Í
Æî¸¶À¶Î´
Â¼¾å¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡ã¿Ê¹Ô¡ä
´äÅÄ³¨Î¤Æà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
50²»½ç