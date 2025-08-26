Êâ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ØÏ¯Êó¡£1Æü7,000Êâ¤Ç»àË´¥ê¥¹¥¯È¾¸º¡£¤¬¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍÞÀ©¤â
7,000ÊâÃ£À®¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢Ìó5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ï1Æü1ËüÊâ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯7·î23Æü¤Ë°å³Ø»ï¡ÖThe Lancet Public Health¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤Êâ¿ô¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1ËüÊâ¤âÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¤³¤ÎÏÀÊ¸¤ò¹ñºÝÅª¤ÊÈ¯É½¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Êâ¿ô¤È»àË´Î¨¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈ¯¾É¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¤¿57·ï¤Î¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢2014Ç¯1·î1Æü¡Á25Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à10¥õ¹ñ°Ê¾å¤ÎÀ®¿ÍÌó16Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ 1Æü7,000ÊâÊâ¤¯¿Í¤Ï2,000Êâ¤·¤«Êâ¤«¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬38¡ó¡¢¿´·ì´É¼À´µ¤¬25¡ó¡¢Å¾ÅÝ¤¬28¡ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´»à°ø¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢47%¤ÈÈ¾Ê¬¶á¤¯¤â²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 1Æü¤Ë7,000Êâ°Ê¾å¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¤¬¤ó¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Ê¤É¤Î·ò¹¯²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢1Æü4,000Êâ¤Ç¤â°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Á´¤¯Êâ¤«¤Ê¤¤¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÊâ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢iPhone¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø½Ð¶Ð¤·¤¿¤ê°ìÅÙ¤Ç¤â³°½Ð¤·¤¿Æü¤Ï7,000Êâ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¿ô¤¬Â¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Source: The Lancet Public Health