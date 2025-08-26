HANA¡¦NAOKO¡Ö»ä¤Î»Õ¾¢¤Ë¤¢¤¿¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡×¡¡²¸»Õ¡¦JESSICA¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´¿´î
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØForbes JAPAN 30 UNDER 30 2025¡Ù¤Î¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNAOKO¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢JESSICA¤µ¤ó¤È¤ÎÇ°´ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡¢¡ØÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î30¿Í¡Ù¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡Ø30 UNDER 30¡Ù¡£HANA¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡õ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëJESSICA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËHANAÍÍ¤ÎNAOKO¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿¼¤¤±ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡È¤¤¤Ä¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀÎ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈNAOKO¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£JESSICA¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ËNAOKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖJESSICA¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î»Õ¾¢¤Ë¤¢¤¿¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀÎ¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤¬º£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ëº£Æü¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤È¡¢º£Æü°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£