¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡×£²·³ÀïÅìµþ£Ä³«ºÅ¤ÇÁª¼ê¤Ëµá¤á¤¿¤â¤Î
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´³ÚÅ·¡Ê£²£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦µð¿Í¡½³ÚÅ·Àï¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë£²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢£±·³¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍ¤ÎÅìµþ£Ä½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢£´²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÆ¤Ó£²ÅÀº¹¤Ë¡££¶²ó¤Ë¥Æ¥£¥Þ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢¾¡¤Ï£·¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢£²°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¤âÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¥²¡¼¥àº¹¤Ï£µ¡¦£µ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤«¤é¡¢¤³¤³¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¾Íè³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤«¤±°ì¤Ä¡¢À¼¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç°ìËÜ½Ð¤¹Æñ¤·¤µ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ÇÇ´¤ëÆñ¤·¤µ¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤Èµá¤á¤¿¡£