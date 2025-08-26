¡Úµð¿Í¡Û£²·³Àï¤¬Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤ÎÅìµþ£Ä³«ºÅ¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç°ÛÎã¤Î£²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤¬Íè¾ì
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´³ÚÅ·¡Ê£²£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦µð¿Í¡½³ÚÅ·Àï¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë£²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢£±·³¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¤Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍ¤ÎÅìµþ£Ä½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢£´²ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ºÆ¤Ó£²ÅÀº¹¤Ë¡££¶²ó¤Ë¥Æ¥£¥Þ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£Ï¢¾¡¤Ï£·¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£