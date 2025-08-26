¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¥é¥¹¥È¤Ë¿·Å¸³«¡ÖÍè½µ¤¬ºÇ½ª²ó!?¡×¡Ö¤¢¤È3ÏÃ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¼ç±é¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥¹¥È14¿Í¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÀ¶¸¶²ÌÌí¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¶¸¶±é¤¸¤ë°¦¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦°¦»Ò¤È¡¢À®ÅÄÎ¿¤¬±é¤¸¤ëÆ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤¤³¤¸¤é¤»½Ã°å¡¦²÷¤Î¡È°¦¸¤¡ÉÆ±»Î¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤È¤Ê¤ëÌõ¥¢¥ê¤Î´Ú¹ñ¿Í¸æÁâ»Ê¡¦¥½¥Ï¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬±é¤¸¤ë¡£TBS¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤È´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒSTUDIO DRAGON¤¬½é¤Î¶¦Æ±À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Âè9ÏÃ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Áê³Ú¡Ê¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ë¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤ÎÉÂ±¡¤¬ìÊ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥½¥Ï¡Ê¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡Ë¤Ï¡¢°¦»Ò¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤¿¤Á¤Ë²¿¤â¹ð¤²¤º¤ËÆÍÁ³´Ú¹ñ¤Ø¤Èµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥½¥Ï¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤°¦»Ò¤È²÷¤Ï¡¢¥½¥Ï¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£Ìµ»ö¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹3¿Í¤À¤¬¡¢¥½¥Ï¤Ï¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤È´è¤Ê¤Ç¡¢2¿Í¤Î¤â¤È¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¸å¡¢¥½¥Ï¤¬¤¤¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤ÎÃæ¡¢°¦»Ò¤Ï²÷¤ò½õ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Î±Èþ»Ò¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜß·¡Ê´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ë¤ÈÁê³Ú¤¬Î¢¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Úµò¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²áÄø¤ÇÎ±Èþ»Ò¤¬»Å³Ý¤±¤¿¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ËÜß·¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°¦»Ò¤Ï»öÌ³½êÄÉÊü¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤òÆÈÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÁá¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¸å²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë°¦»Ò¤Î¤â¤È¤Ø¡¢´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥½¥Ï¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÆÈÎ©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢°¦»Ò¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡£Àï¤¦¤è¡¢°ì½ï¤Ë¡×¤ÈºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦»Ò¤ò¤½¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥½¥Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ê¤¡¡¡¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÍè½µ¤¬ºÇ½ª²ó!?¡×¡Ö¥½¥Ï¤ÎÅÐ¾ì¤¬ËÜÌ¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢3¿Í¤È2É¤ÃçÎÉ¤·¥¨¥ó¥É¤ÇÎÉ¤¤¤è¡×¡Ö¥é¥¹¥È¿ôÊ¬¤À¤±¤Ç¹æµã¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤¢¤È3ÏÃ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
