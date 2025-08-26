¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿BTS¡¦V¤Î»Ñ¤Ë´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼
2025Ç¯8·î26Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤¬25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ì¥Ã¥º¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MLB»öÌ³¶É¤Î¸ø¼°SNS¤ÏÆ±Æü¡¢¡ÖBTS¤ÎV¤¬»Ïµå¼°¤òÁ°¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÌÌ¡ª¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¶¦¤Ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿V¤ÈÂçÃ«¤¬ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÂÎ³Êº¹¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢193¥»¥ó¥Á¡¢102¥¥í¤ÎÂçÃ«¤ÎÎÙ¤Ç¤âÁ´¤¯°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖÂçÃ«¤Î²£¤ËÆ²¡¹¤ÈÎ©¤Æ¤ëV¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ÃÃ¤¨¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢V¤ÎÂÎ³Ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë