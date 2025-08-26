¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÎWBCÆÈÀêÇÛ¿®È¯É½¤ËÈ¿±þ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ê¡×¡ÖÂçÃ«¡¢Êü±Ç¸¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¡©¡×
¡¡ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬26Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏWBCÁ´47»î¹ç¤òÆÈÀêÃæ·Ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²áµî5Âç²ñ¤ÇÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¡£Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¡×¤Î¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÇÃæ·Ñ¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÎÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñÀï¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬42¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¡¢Ê¿Æü¸áÁ°¤Ë°ÛÎã¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÀïÁ´7»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â40¡óÄ¶¤¨¤ÈÆüËÜÃæ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤Ï¹âÆ¤Î°ìÅÓ¡£23Ç¯¤Ï17Ç¯Âç²ñ¤Î3ÇÜ¶á¤¤Ìó30²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤¬Å±Âà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÂç²ñ¸å¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤â¿ôÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£
¡¡¡ÖWBC¤À¤±¤Î°Ù¤Ë¥Í¥È¥Õ¥ê¤ËÆþ²ñ¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤ó¡×¡ÖÍèÇ¯¤ÎWBC¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¡ÖÀµµ¤¤«¤è¡Ä²¾¤Ë¤â¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤À¤¾¡Ä¡×¡ÖÌîµå¶½Ì£Ìµ¤¤ÁØ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿WBC¸«¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ê¤é°ì¥ö·î¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¥Í¥È¥Õ¥êÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤Þ¤¿¡ÖÂçÃ«¡¢Êü±Ç¸¢Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¡©¡×¤È»Â¿·¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£