¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ´ë²è¤Ç¡¢100Ëü±ß³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û100Ëü±ß¤ò¹â¤é¤«¤Ë·Ç¤²¤¿¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦Èø·Áµ®¹°
¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¡ÈÁ´ÎÏ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¡ª¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤È¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö6Ï¢Ã±¡ª¥Ô¥Ã¥¿¥êÅö¤Æ¤¿¤é100Ëü±ß´ë²è¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡¢¡Ö50Âå60Âå¤ÎÃËÀ¤¬Áª¤Ö ¤³¤Î6¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°Í½ÁÛ¤Ç6Ï¢Ã±¤ËÄ©Àï¡£¿·º§¤ÎµÈÂ¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö¹¬¤»¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È·ëº§¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤¼¤«¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÄÉµÚ¤Ë¡Ö²áµî¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ãÄË¤ÎÂ¤Ä¤Ü¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡×¤ËÇîÂ¿²Ú´Ý¡¢Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡ÊßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ë¡¢µÈÂ¼¡¢Èø·Á¤Î6¿Í¤¬Ä©Àï¡£¡ÖÂ¤Ä¤Ü¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Ê¡¼Ä¹¤¯ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç6Ï¢Ã±Í½ÁÛ¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Á°¤Î¿Í¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¹ç·×100ÉÃ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ë100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£
¡¡Â¤Ä¤Ü¤Î»É·ã¤ËÂÑ¤¨Ç¦¤Ó¡¢Á´ÎÏ¤Ç·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬Ä©¤ó¤À·ë²Ì¡Ä¸«»ö100Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
