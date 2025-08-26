ÊÆÌµ¿Íµ¡MQ9´ü¸ÂÄê¤á¤ºÅ¸³«¤Ø¡¡²Æì¡¢27ÆüÃÏ¸µ¤ËÀâÌÀ
¡¡ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤¬¡¢²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¡Ê²Æì¸©²Å¼êÇ¼Ä®¤Ê¤É¡Ë¤ÇºòÇ¯8·î¤«¤éÌó1Ç¯´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç°ì»þÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿ÍÄå»¡µ¡MQ9¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ü¸Â¤òÄê¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê²ÆìËÉ±Ò¶É¤¬27Æü¡¢¸©¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¡£²Æì¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ÎÌµ´ü¸ÂÅ¸³«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¸©¤ÎÈ¿È¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÆîÀ¾ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ä·Ù²ü´Æ»ë¡¢Äå»¡Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÌÜÅª¡£ºÇÂç¤Ç6µ¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ·³¤ÎÌµ¿ÍÁõÈ÷¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤Ç¡¢2023Ç¯11·î¤«¤é¶õ·³¤¬MQ9¤ò¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï³¤·³¤¬Âç·¿Ìµ¿ÍÄå»¡µ¡MQ4C¿ôµ¡¤òÌµ´ü¸Â¤ÇÅ¸³«¤·»Ï¤á¤¿¡£