·Ù»ëÄ£Â¿ËàÃæ±û½ð¤¬¡¢°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÊÌ¤Î°äÂÎ¤È¼è¤ê°ã¤¨¤ÆÁòµ·¶È¼Ô¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·¾ì¤Ç²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¤¢¤È´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¿¤áÆÃÄê¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¤ËËÜÍè°ú¤­ÅÏ¤¹¤Ù¤­°äÂÎ¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·5·î¡¢Åìµþ¡¦Â¿Ëà»Ô¤Ë¤¢¤ë½»Âð2¸®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆü¤ËÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤ÈÃËÀ­¡Ê68¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤¤¤º¤ì¤â»ö·ïÀ­¤Ï¤Ê¤¯¡¢»à¸å°ìÄêÄøÅÙ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

7·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤­¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼êÇÛ¤·¤¿Áòµ·¶È¼Ô¤Ë°ú¤­ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤ÆÃËÀ­¡Ê68¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò¡¢ÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤È¤·¤Æ°ú¤­ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸í¤Ã¤Æ°ú¤­ÅÏ¤·¤¿ÃËÀ­¡Ê68¡Ë¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÈ½ÊÌ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÍè°ú¤­ÅÏ¤¹¤Ù¤­°äÂ²¤Î¸µ¤Ë¡¢ÊÖ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

8·î23Æü¡¢ÃËÀ­¡Ê68¡Ë¤Î°äÂ²¤Ë°äÂÎ¤ò°ú¤­ÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë¼êÂ³¤­¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï°äÂÎ¤ò°ú¤­ÅÏ¤¹ºÝ¡¢

¢§»áÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ä°äÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë»æ¤È³ÎÇ§¤¹¤ë
¢§³ÎÇ§¤ÏÁÜºº´´Éô¤¬°ú¤­¼è¤ê¼ê¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤¦

¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢´´Éô¤ÏÎ©¤Á²ñ¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿Î©¤Á²ñ¤Ã¤¿½äºº¤â¡¢É¬Í×¤Ê³ÎÇ§¤ò¤»¤º¤ËÁòµ·¶È¼Ô¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Â¿ËàÃæ±û½ð¤Î¶â²¬½ðÄ¹¤Ï26Æü¡¢ÃËÀ­¡Ê68¡Ë¤Î°äÂ²¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

2023Ç¯¤Ë·Ù»ëÄ£À¾¿·°æ½ð¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°äÂÎ¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö¤´°äÂÎ¤Î¼è¤ê°ã¤¨»ö°Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÀäÌµ¤ò´ü¤¹¤¿¤á»ØÆ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£