½÷Í¥¡ÖÌðºîÊæ¹á¡×¤¬¡È°¦¼Ö¡É¤Î¡Ö¹âµéSUV¡×¸ø³«¡ª 800Ëü±ßÄ¶¤¨¤ë¡ÖÇ÷ÎÏ´é¤Î³°¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¡Ö±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡×ÇÐÍ¥¤Î¡ÖÌðºîÊæ¹á¡×¤¬¹âµéSUV¤òÇ¼¼Ö¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌðºîÊæ¹á¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âµéSUV¤ò¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡ÖÌðºîÊæ¹á¡×¡ß¡Ö¹âµéSUV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª
¡¡Ìðºî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¡£
¡ÖÂç¹¥¤X3 ¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Ö¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«¤Ã¡©
¡¡º£ÅÙ¼Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Ìðºî¤µ¤ó¤ÈBMW¡ÖX3¡×¤¬±Ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X3¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿SUV¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4755mm¡ßÁ´Éý1920mm¡ßÁ´¹â1660mm¤È¡¢SUV¤é¤·¤¤Æ²¡¹¤¿¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë8Â®AT¡¢4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎxDrive¤òÁõÈ÷¡¢¤µ¤é¤Ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢´Ä¶ÀÇ½¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏBMW¥«¡¼¥Ö¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÂç¿Í3Ì¾Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢570L¤Î¥é¥²¥Ã¥¸ÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¡£¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÁ´¤ÆÅÝ¤¹¤³¤È¤ÇºÇÂç1700L¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤É¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï808Ëü±ß¤«¤é1008Ëü±ß¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìðºî¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£BMW¼Ö¤Î¸ÄÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥¥É¥Ë¡¼¡¦¥°¥ê¥ë¡×¤Ë´ó¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖX3µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¼Ì¿¿¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£