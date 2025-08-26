ÍÂ¼²Í½ã¡¢Ê¡»³²í¼£¤È¤Î¶¦±é¤Ç¼Â´¶¡Ö»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£Ê¡»³¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤Çò¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×87ËüÉô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤ÏÁñ¸ý¾´µ×¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤òÊ¡»³¡¢¤½¤ÎÌÅ¡¦¿ÀÈø¿¿À¤¤òÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£Ê¡»³¤È¤Ï½é¶¦±é¤ÎÍÂ¼¤Ï¡ÖÂçÂçÂçÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ÇÊ¡»³¤µ¤ó¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È°ú¤½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¿À¤¤ÎÉã¡¦±Ñ°ìÌò¤ÎÃçÂ¼¤Ï¡ÖÊ¡»³¤¯¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢DNA¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎDNA¤ò½Ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÂ¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÃçÂ¼¤Î¼Ì¿¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃçÂ¼¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡ØÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÂ¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯´î¤Ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ð´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃçÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤¬Ê¡»³¤¯¤ó¤È²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤·¤«²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Þ¤À²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î¸½¾ì¤Ç²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¸«¤¿¿Í¤ÎÌÑÁÛ¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¹¤´¤¤³È»¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤Æ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¾ðÊó²ò¶Ø¤·¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ðÊó²ò¶ØÁ°¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢9·î12Æü¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤Çò¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÂ¼²Í½ã
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×87ËüÉô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤ÏÁñ¸ý¾´µ×¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¿À¤¤ÎÉã¡¦±Ñ°ìÌò¤ÎÃçÂ¼¤Ï¡ÖÊ¡»³¤¯¤ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢DNA¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎDNA¤ò½Ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÂ¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÃçÂ¼¤Î¼Ì¿¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃçÂ¼¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡ØÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÂ¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯´î¤Ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ð´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃçÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤¬Ê¡»³¤¯¤ó¤È²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤·¤«²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Þ¤À²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î¸½¾ì¤Ç²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤òÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¸«¤¿¿Í¤ÎÌÑÁÛ¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤¹¤´¤¤³È»¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤Æ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¾ðÊó²ò¶Ø¤·¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ðÊó²ò¶ØÁ°¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢9·î12Æü¸ø³«¡£