¡Úµð¿Í¡ÛµÈÂ¼Í¥À»Êâ¤¬£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡Öº£Æü¤Î·Ê¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¾þ¤ë
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´³ÚÅ·¡Ê£²£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦µÈÂ¼Í¥À»Êâ¡Ê¤æ¤¦¤»¤Õ¡ËÅê¼ê¤¬¸ø¼°Àï½éÅÐÈÄ¤òËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¶²ó¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦°ËÆ£¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Â³¤¯ÅçÆâ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÀÐ¸¶¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÆþ¹¾¤ÈÍÛ¤òÏ¢Â³¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢£°ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ä¶¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Î£²£°ºÐ¤Ï¡¢º£µ¨¤Î£³·³Àï¤Ç£³£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£°¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£´¤ÎÀ®ÀÓ¡£·×£³£´²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¾å²ó¤ë£³£¶¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢²£¼ê¤«¤é¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤È¶Ê¤¬¤ê¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¹¥Åê¡£¡Ö»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉáÃÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ÎÆü¤âÄÌ»»£±£±£·£´°ÂÂÇ¤ÎÅçÆâ¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡Ö²ÝÂê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó£³·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Îº¸ÏÓ¡£¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï£±·³¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¤¹¤°¤Ë£²·³¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£Æü¤Î¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¡Ë·Ê¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡££²Ëü£¶£³£±£³¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇÅê¤¸¤¿£²£³µå¤ò¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£