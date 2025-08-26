¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡¡ºÊ¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥È¥é2¡×½Ð±é¤Î¥ß¥Å¥¤À¤Ã¤¿¡¡ºÊ¤âSNS¤ÇÊó¹ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÊ¤È¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¡£¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤â¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ëµó¼°¤Î¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡ÖºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µó¼°¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤Ï²Ö²Ç»Ñ¤Ç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤äµó¼°¤Ç¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µó¼°¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¤²¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹¬¤»¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£¿¹¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤â·ëº§¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ø³«¡£Æ£¿¹¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ß¥Å¥¤¬ËÜÅö¤Ë´ñÎï¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¿¹¤ÏºòÇ¯4·î¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ç°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤Î¤Á¤Ë¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£·î24Æü¤Ë¤ÏMC¤òÌ³¤á¤ëABEMAº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖGIRL or LADY¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÇ¯Îð¤ò¡Öº£Ç¯27¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£