¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê¤¹¤´¤¦¡¦¤¢¤é¤¡Ë¤¬¡¢£²£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿ûÀ¸¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢£¸¡¿£²£¶¤Ç£²£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡Ø£²£°Âå¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È£²£°Âå¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ãÂ¤¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¾Ð¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ¤¬²á¤®¤ë¤Î¤òÁá¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¡¤ª»Å»ö¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Æü¡¹½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¤«¤éÁá¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¿ûÀ¸¿·¼ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ûÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê¤è¤¤ºîÉÊ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿ûÀ¸¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ûÀ¸¿·¼ù¤Ï¿ûÅÄ²È£³·»Äï¤ÎËöÄï¡£Ä¹·»¤ÏÇÐÍ¥¡¦¿ûÅÄ¾Úö¡¢¼¡·»¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ç¡¢£³·»ÄïÁ´°÷¤¬Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£