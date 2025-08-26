¡È£²À¤Íî¸ì²È¡É¤Î·ËÊÆÔ¥¼£¤È·Ë½ÕÄ³¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×Íí¤á¤Æ¾Ð¤¤Í¶¤¦¡¡ÂçºåÍî¸ìº×³«Ëë
¾åÊýÍî¸ì¤Îº×Åµ¡ÖÂè6²óÂçºåÍî¸ìº×¡×¤¬26Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿·ËÊ¸»Þ¤¬ÅÔ¹ç¤Î¤¿¤áµÙ±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ËÊ¡ÃÄ¼£¤¬Âå±é¡£¡Ö¤Í¤º¤ß·ê¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶¬²ð¡¢·ËÊÆÔ¥¼£¡¢·ËÊ¸ÄÁ¡¢·ËÆî¸÷¤¬¹âºÂ¤òÌ³¤á¤¿¡£¸ý¾å¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢³Æ¸ø±é¤Ç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¾ÐÊ¡Äâ¶¬¼ã¡¢ÎÓ²ÈµÆ´Ý¡¢·Ë½ÕÄ³¡¢·îÄâÊýÀµ¡¢·ËÊÆ»ç¡¢·ËµÈÌï¡¢·Ë¤«¤¤»Þ¡¢·ËÆîÅ·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¶äÉÓ¡¢¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾ÐÊ¡Äâ¿ÎÃÒ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
ÊÆÔ¥¼£¤Ï¤Þ¤¯¤é¤Ç¡ÖÍî¸ì¤ÏÀ¤½±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Íî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¡¢·ì±ï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¿Æ¤¬¤½¤ó¤¸¤ç¤½¤³¤é¤Î¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î·ËÊÆÄ«¡£¤½¤³¤ÎÄ¹ÃË¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍî¸ì³¦¤ÏËÜÅö¤ËÀ¤½±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸þ¾å¤Ë¤â¤¦1¿ÍÀ¤½±¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£½ÕÄ³·¯¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÉã¿Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÉñÂæÂµ¤«¤é½ÕÄ³¤¬¤º¤«¤º¤«¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÆÔ¥¼£¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÊÆÔ¥¼£¤¬²ÎÉñ´ì¹¥¤¤Î¾¦²È¤Î¼ãÃ¶Æá¤òÉÁ¤¤¤¿Íî¸ì¡Ö¼·ÃÊÌÜ¡×¤ò±é¤¸¤¿¸å¤Ë¡¢¹âºÂ¤òÌ³¤á¤¿Ê¸ÄÁ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²£ÉÍÎ®À±·¯¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡È¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤òÊÆÄ«»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ú¤¼è¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÕÄ³¤â¸ý¾å¤Ç¡Ö¥¢¥«¥óÊý¤Î2À¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¾åÊýÍî¸ì³¦¤ÎÊÆÔ¥¼£¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤È¸À¸À¤¤¤¿¤¤¡£¡ØÊÆÄ«¤Î·ì¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¡×¤È¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò¹ª¤ß¤ËÍí¤á¤Æ¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçºåÍî¸ìº×¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¡£85Ì¾°Ê¾å¤ÎÍî¸ì²È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£