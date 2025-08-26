JO1¡¦Çò´äÎÜÉ±¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×¤¬¶Ã¤¤Î¹â³Û´ÕÄê¡ª¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬¡Ë¤Ë¡¢JO1¡¦Çò´äÎÜÉ±¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¤¸¤Î°¦¼Ö¤Ë¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛJO1¡¦Çò´äÎÜÉ±¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×¤Ë¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û¡ª
Çò´ä¤Ï¡¢11¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£²Ú¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡ÈJO1¤Î²¦»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
1997Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡×¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¡£101¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿11¿Í¤Ç¡¢JO1¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
´ÕÄêÉÊ¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×¡£
Çò´ä¤Î¤ª¤¸¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢ÀïÁ°¤Î¥¤¥®¥ê¥¹À½¡£Çò´ä¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¤ª¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Çò´ä¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö»÷¹ç¤¦¤Í¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£ËÜ¿Í´õË¾³Û¤Ï¡¢±ïµ¯¤òÃ´¤¤¤Ç100Ëü±ß¤À¤¬¡Ä
´ÕÄê³Û¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È700Ëü±ß¡ª Í½ÁÛ³°¤Î¹â³Û¤Ë¡¢Çò´ä¤Ï»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª
´ÕÄê¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥¤¥É ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥º¡×ÂåÉ½¡¦ÂçÀÐÖÅÆó»á¤Ï¡¢¡ÖÇîÊª´Û¤Ë¾þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢1938Ç¯¼°¤Î¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¥Ä¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤µ¤é¤Ë¥¿¥ó¥¯¤ä¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Í¥¸Îà¡¢·×´ïÎà¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÅö»þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡ª ¼Â¤Ï¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢5Ç¯Á°¤ËÂçÀÐ»á¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤·¡¢Çò´ä¤Î¤ª¤¸¤ËÈÎÇä¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ¡¹¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¿·¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¡×¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£ÂçÀÐ»á¤¬ÈÎÇä¤·¤¿Åö»þ¤Î²Á³Ê¤Ï400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶áÇ¯¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥¤¥¯¤Î²ÁÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Çò´ä¤ÏÃæ·¿ÌÈµö¡ÊÉáÄÌ¼«Æ°ÆóÎØÌÈµö¡Ë¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£ÅÄ¤Ë¡ÖÂç·¿ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÜÉ±¤¯¤ó¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂç·¿¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
