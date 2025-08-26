¿³È½¤Ë¥¬¥Á¥®¥ì¡ª¡È¤ªÁû¤¬¤»ÃË¡É¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Ö¤óÅê¤²¢ªÌ£Êý¤ËÄ¾·â¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¡ÖÊ¨ÅÀÄã¤¹¤®¡×¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÌÔÆÍ¿Ê¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹7¡¼6¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê8·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¿³È½¤Ë¥¬¥Á¥®¥ì¡ªÌ£Êý¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤ÆÌÔÆÍ¿Ê¤¹¤ë½Ö´Ö
8·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î26Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÂÐ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÐ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¡È¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¤ªÁû¤¬¤»ÃË¡É¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤ÆÂçË½¤ì¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7²óÎ¢¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿4ÈÖ¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ï¡¢Î¾¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¼ê¤¯Åê¤²Ê¬¤±¤ë4ÈÖ¼ê¥è¥Ï¥ó¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢2µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢3µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¡¢¤ä¤ä¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿157km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ï¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë·ãÅÜ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÄ¾¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ìÅÙÂÇÀÊ¤ò½Ð¤¿¸å¤Ç¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤·õËë¤Çµå¿³¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢¼«·³¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤é¤¬¤Ê¤À¤á¤Æ¤â¤½¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Ä¤Ä¶á´ó¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡È¥Þ¥¸¥®¥ì¡É¥â¡¼¥É¤Ë¡£µó¤²¶ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤ÆÌ£Êý¤Ë¤Ö¤Ä¤±¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¤ÎÍÆ´ï¤â¤í¤È¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¤Ö¤Á»µ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈË½¤ìÊüÂê¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤¿¸å¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Î±ü¤Ø¤È¡ÈÏ¢¹Ô¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡È¤ªÁû¤¬¤»ÃË¡É¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Î¡È¥¬¥Á¥®¥ì¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ö¥Á¥¥ì¤¹¤®¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÏÅê¤²¤Á¤ã¤À¤á¤À¤í¡×¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¡ÖÊ¨ÅÀÄã¤¹¤®¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦Åê¤²¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¡Ö¸í¿³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤í£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¤âÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¤½¤Î¡ÈË½¤ì¤óË·¡É¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£7·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Î¡ÈÊóÉü¹çÀï¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÈÁûÆ°¤È¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë