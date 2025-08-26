7ÅÔ»Ô¤Î±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¹ñ²È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¡½Ãæ¹ñ
23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025Ãæ¹ñ±é»»Ç½ÎÏÂç²ñ¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢¹ñ²È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÂÀ¸¶¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¹ñ²È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼µòÅÀ¡ÊÉð´Á¡Ë±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ÀÄÅç¡Ö³¤¤Î¿´¡×AI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢7ÅÔ»Ô¤Î±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Àµ¼°¤Ë¹ñ²È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿´ð´´¥Î¡¼¥É·¿±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï30¥«½ê¤òÆÍÇË¤·¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤â200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¹ñ²È¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¹©³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁâ¿¶Æî¡Ê¥Ä¥¡¥ª¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¥ó¡ËÉû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤ÏÀÜÂ³¼°¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñ°ìÂÎ²½±é»»Ç½ÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Î½ÅÅÀ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÅ¸³«ÃÊ³¬¤«¤é¡¢À°È÷¤ÈÍøÍÑ¤òÆ±Åù¤Ë½Å»ë¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ°È÷Â¥¿Ê¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë64Ëü8000¤Î³Æ¼ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ30¥«½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·ë¤Ó¡¢CPU¤äGPU¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿±é»»Ç½ÎÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É7¼ïÎà¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½ÅÅÀÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë7¤Ä¤Î¼çÍ×É¸½à¤Î¤¦¤Á¡¢5¤Ä¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢2¤Ä¤¬°Õ¸«¸øÊç¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î±é»»Ç½ÎÏ»ñ¸»¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î95¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô¤¬5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö±é»»Ç½ÎÏÁê¸ßÀÜÂ³¹ÔÆ°·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈæ³ÓÅª´°Á´¤Ê±é»»Ç½ÎÏÁê¸ßÀÜÂ³¤ÎÉ¸½à¡¦¼±ÊÌ¡¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢28Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î¸ø¶¦±é»»Ç½ÎÏ¤ÎÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿Áê¸ßÀÜÂ³¤ò¤Û¤Ü¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È´¶ÃÎ¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÈ¯¸«¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áâ»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ÎÀè¿ÊÀ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î³×¿·À¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¼¼ÂÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÂÎ·ÏÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë