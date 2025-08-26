¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×ÂæÏÑ¡¦Î¶ÀÀ¶»á¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤äÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ê¤É¡ÄËÜ²»¸ì¤ë
AI¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ¯ºö¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ñ²ÈÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤òÃ´¤¦³ÕÎ½¡¢Î¶ÀÀ¶»á¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤äTSMC¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î¹ñ²ÈÈ¯Å¸°Ñ°÷²ñ¤ÎÎ¶ÀÀ¶°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢IBM½Ð¿È¤Î·Ð±Ä´¶³Ð¤òÈ÷¤¨¤¿³ÕÎ½¤Ç¤¹¡£Ë¬Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¢TSMC¤Î¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ëÎ°Ñ°÷Ä¹¡£¤Þ¤º¡¢TSMC¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¡¡¹ñ²ÈÈ¯Å¸°Ñ°÷²ñ¡¦Î¶ÀÀ¶°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÎÂè°ì¹©¾ì¤Ç·ë¹½Íø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·§ËÜ¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤ÏÊä½õ¶â¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼è°úÀè¤Ï¡¢¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÙ¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢TSMC¤Î2¤ÄÌÜ¤Î·§ËÜ¹©¾ì¤¬Ç¯Æâ¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¼ûÍ×¼¡Âè¤Ç¡¢º£¸å¡¢¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹âÀÇ½2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤ÏÂæÏÑ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¶ÀÀ¶°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¸½ºß2¥Ê¥Î¤òÀ¸»º¤¹¤ë¹©¾ì¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ¥Àè¤Ç6¤ÄÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤ËÈ÷¤¨¤¿À¸»ºµòÅÀ¤ÎÊ¬»¶¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¶ÀÀ¶°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÂæÏÑ¤Ï°ÂÁ´¤À¡£·³´Ï¤Î°ÜÆ°¤ÏÂçÊÑÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Î¹¶·â¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤òÅÏ¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¡£¤À¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅç¤ËÊë¤é¤¹²æ¡¹¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ¸å¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÉü³è¤ÎÅÒ¤±¤Ë¤Ç¤ë¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¤â¡¢2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î»á¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¤¬2¥Ê¥Îµ»½Ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÁÇºà¤äÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏTSMC¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£