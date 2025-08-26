¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¡¡¹ØÆþ¤«¤é3¥«·îÈ¾¡Ä1984Ç¯¼°¤Î¡ÈÁö¤ë¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡ÉÇ¼¼ÖÊó¹ð¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÔË¾¤Îµì¼Ö¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï»°É©¤Î1984Ç¯¼°¤Î¡Ö¥Ç¥Ü¥Í¥¢¡×¡£Æ±¼Ö¤Ï1964Ç¯¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢86Ç¯8·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü´ðËÜÀß·×¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÁö¤ë¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï3·î¤ÎÆ°²è¤Ç249Ëü±ß¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¹õ¤Î¥Ç¥Ü¥Í¥¢¤Ë¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¼¼Ö¤È¤Ê¤ê¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Çã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é3¥«·îÈ¾¡£¤è¤¦¤ä¤¯»ëÇ¼¼Ö¡£µì¼Ö¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤È¡ª¡×¤È¤´µ¡·ù¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤·¡Ö¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤âµì¼°¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Öµì¼Ö¤À¡Á¡Á¡Á¡ª¥Ï¥ó¥É¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã·Ú¤¤¡¢¤¤¤¤¤Í¤¨¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤¿¤áÇ¼¼ÖÂ¨¡¢1¥«·î¤Û¤ÉÍÂ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£½ãÀµ¤Ë¶á¤¤¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«¤·¤¿»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¡Ö¥«¥Ã¥±¥§¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£