¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢¥¹¥¯¥¤¥º½èÍý¤ÎÈ½ÃÇ²ù¤ä¤à¡¡º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È6¼ºÅÀ¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·
¡¡¢¡³ÚÅ·10¡Ý3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¹°Á°¤ÎÃÏ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÂçÇÔ¤À¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2·å¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ë10¼ºÅÀ¡£5Ï¢ÇÔ¤·¤¿5·î1Æü°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î4Ï¢ÇÔ¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë3Ï¢ÇÔ¤«¤é¤Î·ù¤ÊÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤±¤É¡¢29»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò°ú¤¤º¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡11¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¾¡¤ÁÆ¬¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡£¹õÀ±¤â3¼ºÅÀ°Ê¾å¤âÌó3¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤À¡£Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï¸Þ²ó¡£³ÚÅ·¤Ë1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª1»àËþÎÝ¡£¥Ü¥¤¥È¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤Î¸å¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Í··â¤Îº£µÜ·òÂÀ¤¬ÀèÆ¬¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥´¥í¤òÊáµå¤Ç¤¤º¡£1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÃæÅç¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ï¹â¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢Âç´Ø¤¬Êá¤ì¤º¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡ÊµÏ¿¤Ïµ¾ÂÇ¤ÈÂç´Ø¤Î¼ººö¡Ë¡£º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¹¶¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡£ÎäÀÅ¤ËÂÇµå¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡Ê¥¢¥¦¥È¡Ë1¸Ä¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬°ú¤Ê¬¤±¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤È¤Ï¤¤¤¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢½©ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤ß¤Á¤Î¤¯¤ÎÃÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë