¤·¤Ê¤³¡¡¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÁáÄ«ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¥É¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤â
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¸¶½É·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¤·¤Ê¤³¡Ê29¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÌÜ¤¬µÞ¤Ë¼ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÄË¡¹¤·¤¤¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTikTok¤Ë¤â¤Î¤»¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºòÆü¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÁáÄ«ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤²¤¶¯¤ªÌô¤Î¤ó¤Ç¡¢ÉûºîÍÑ¤ÇÇú¿ç¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£ÆüÁ´Á³Åê¹Æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¼Õºá¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤·¤Ê¤³¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¯¥¤¥ó¥±Éâ¼ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿ÇÃÇÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£