³ÚÅ·¡¦´ß¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ÇÄÌ»»170¾¡¤òÃ£À®
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·10¡¼3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¹°Á°¡Ë
¡¡ËÜ½£ºÇËÌÃ¼¤ÎÀÄ¿¹¡¦¹°Á°¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤Î¿ô»ú¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£³ÚÅ·¡¦´ß¹§Ç·Åê¼ê¡Ê40¡Ë¤¬26Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç6²ó¤ò»¶È¯3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£17Ç¯¤Î°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢NPB¸½Ìò2°Ì¤ÎÄÌ»»170¾¡¤ËÅþÃ£¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢Ìî¼ê¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡3²ó¤ËÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤¬Íí¤ó¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤ÎÄ¾µå¤â5²ó¤Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö155¥¥í¡×¤ÈÉ½¼¨¡£¡Ö±³¤Ä¤±¡¼¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¿Í¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Î40ºÐ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¤Á¤ç¤¦¤É400»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤ÈÎòÂå¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£