¡¡ÂçÊ¬Ãæ±û½ð¤Ï26Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î80Âå½÷À¤¬Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢¸½¶â510Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¡¢Èï³²¼ÔÂð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö³ô¤Ç¤ª¶â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤¹¤°210Ëü±ß¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÏÃ¤ò¿®¤¸¤¿½÷À¤Ï¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¡ÖÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¹âÎð½÷ÀÂðÉÕ¶á¤ÇÂ©»Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¸½¶â¤òÄ¾ÀÜÅÏ¤·¤Æ¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£