¡ÖÎÉ¤ºÐ¤Ë¤¹¤ë¤¾¤ª¡¼¡¼¡ª¡×¼ã¼ê½÷Í¥¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ª¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë»ä¤Î¿ä¤·¡×
¡¡¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡£¡ÖËÜÆü¡¢£²£²ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Âô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤ºÐ¤Ë¤¹¤ë¤¾¤ª¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±Ê±ó¤Ë»ä¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¿À¿À¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤µÇúÈ¯¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£