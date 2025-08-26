¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÇò°æ±Ñ¼£¡¡»×¤¤½Ð¤Î¹¥ÁêÀ¿åÌÌ¤Ç2Ï¢ÂÐ¤Î³ê¤ê½Ð¤·
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢26Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ëÈ¢¿åÌÌ¤ÇÇò°æ±Ñ¼£¡Ê48¡á»³¸ý¡Ë¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£½éÆü5R¤Ï5¥³¡¼¥¹¤«¤é2Ãå¡¢10R¤ÏÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æ2Áö2Ï¢ÂÐ¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï·Ú²÷¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¡Ê¤¤¤¤¤Î¤Ï¡Ë¿¤Ó¤À¤±¤À¤Í¡£½®¤¬Ä·¤Í¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ëµ¿Ìä»ë¡£Ä´À°¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÂ®¹¶·à¤Ç¡ÖÂ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¿¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¤¦¡¼¤ó¡¢¿åÌÌ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾è¤êÌ£¤¬Íß¤·¤¤¤Í¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤«¡£
¡¡¼ã¾¾¤Ï2014Ç¯8·î31Æü¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÇSG½éV¤ò·è¤á¤¿»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß2ÀáÏ¢Â³VÃæ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4¹æÄú¤Î2ÆüÌÜ5R¤â¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£