¸µÝ¯ºä46¡¦¾®ÎÓÍ³°Í¡¡¡Øyousti¡Ù¤È¤·¤ÆÊâ¤à²»³Ú³èÆ°¤ÎÆ»¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡×
¤ª¤è¤½°ìÇ¯Á°¡¢¥¢¥¤¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¾®ÎÓÍ³°Í¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¡Øyousti¡Ê¥æ¡¼¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£8·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æºî»ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Á´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øyousti¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä²»³Ú³èÆ°¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¡Øyousti¡Ù¤ÎÍ³Íè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
"ostrich"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥À¥Á¥ç¥¦¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬±Ñ¸ì·÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤Ç"¸½¼ÂÆ¨Èò"¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¼«Ê¬¤Î"¾®ÎÓÍ³°Í"¤Î"yui"¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¡Øyousti¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¸«¤ë¤È¡Øi¡Ù¤È¡Øyou¡Ù¤ÈºÇ¾åµé¤òÉ½¤¹¡Øst¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È¡Øi¡Ù»ä¤Ë¤Ï¡¢¡Øyou¡Ù¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¡Øst¡Ù1ÈÖ¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ëÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¥À¥Á¥ç¥¦¤ò°ì½ï¤Ë¡£ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò¥À¥Á¥ç¥¦¤È¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¡Øyousti¡Ù¤Î°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¡¢²»³Ú¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¡¢Ý°ºä46¤Î°ì´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£Ý¯ºä46¤Î²þÌ¾¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÝ¯ºä46¤òÂ´¶È¤·¡¢¤½¤ÎÌó°ìÇ¯¸å¡¢¡Øyousti¡Ù¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ý°ºä46¡¦Ý¯ºä46¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤Ê¤¼¡È²»³Ú³èÆ°¡É¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ý°ºä46¡¦Ý¯ºä46¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼«ÂÎ¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤«¡¢³Ú¶Ê¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤«¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡È²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤ÎÝ¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ´¶È¸å¤Ï³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢SNS¤È¤«¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼«Ê¬¤È°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤È¡¢°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡ÊÆ±¤¸°ì´üÀ¸¤Î¡Ëã·Æ£ÅßÍ¥²Ö¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ÝÇ½¤Î³èÆ°¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤«¤é¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÌó°ìÇ¯´Ö¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦´ü´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È¤¸¤ã¤¢»ä¤Ï²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È¤«¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¢£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ïºî»ì¤Ë¤â½éÄ©Àï
Á´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿1st mini Album¡Øyousti¡Ù¡£¥ê¡¼¥É¶Ê ¡Øday dreamer¡Ù ¤Ï¡¢½é¤Îºî»ì¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë»×¤¤Çº¤ß¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øyousti¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8¶ÊÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ê¡¼¥É¶Ê¡Øday dreamer¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤´¼«¿È¤Çºî»ì¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤«¤é°ìÃ¶¹Í¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ëºî»ì¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤ä¡Á¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ëºî»ì¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²»³Ú¤ÎÃæ¤Ë¥ê¥º¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¶Ê¤«ºî»ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡ÈHERO¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤Î²Î»ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡ÈHERO¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î²Î»ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊªÁü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÈ¿¶Á¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤Î°ã¤¤¤â¼Â´¶
¡½¡½¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤ä¡¢MV¤ò²ò¶Ø¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤¬¿·¤·¤¯¤ä¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë±Ç¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¤À¤±¤À¤·¡£¤¤¤¯¤é²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ÀÉÔ»×µÄ¤À¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬¡È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡É¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÀ°Õ¤Ê¡È¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡É¡¢º£¸å¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÈÃÆ¤¸ì¤ê¤¬¸«¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿´¶¤¸¤Î¶Ê¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£¥½¥í¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ø¤ÖÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤µ¤ß¤·¤µ¤È¤«¤â´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â°ì¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¡Ö¤¤¤Ä¤«Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Èº£¸å¡Øyousti¡Ù¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤ò¿§»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÄ°¤±¤ë²»³Ú¤â¤¹¤´¤¯»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤¬¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡Øyousti¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»³Ú¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£