¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÎÍá°á¥Ç¡¼¥È¤Ë¡Ö¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÍá°áÈþ¿Í¡×¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÄÃ«¿¬Ë¨¥¢¥Ê¤¬¸ø³«
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃ«¿¬Ë¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¾®Ìî»û·ë°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¿¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ö·ë°á¤µ¤ó¤ÈÀõÁð¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë£±£¶»þ¤«¤é£±£¸»þº¢¤Ë¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤¿¤ï¡Á¡¡ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡À¨¤¯¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍá°á»Ñ¤ÎÃ«¿¬¥¢¥Ê¤È¡¢ÀÄ¤ÎÍá°á»Ñ¤Î¾®Ìî»û¥¢¥Ê¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÍá°á¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö·ë°á¤µ¤ó¤âË¨¤µ¤ó¤âÍá°áÈþ¿Í¡×¡ÖË¨¤Á¤ã¤ó¤ÎÍá°á»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡¼¡¡²Æ¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£