¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌ¾¼ê¡¦º£µÜ·òÂÀ¤Î¼ººö¤«¤é¡ÄÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ç£´Ï¢ÇÔ¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£¶Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¹°Á°¡Ë¤Ë£³¡½£±£°¤ÎÂçÇÔ¤Ç£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡££±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤«¤éÂçÎÌ£µ¼ºÅÀ¡££¹Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿Âç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£µ·î£±£°Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè£±£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ëâ¤Î£µ²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î£·ÈÖ¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÎÍ··âÀµÌÌ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥´¥í¤òÌ¾¼ê¡¦º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£ÉÔ´·¤ì¤ÊÃÏÊýµå¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¼ººö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¤ÏÂ³¤¯Ã¤¸Ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢£¹ÈÖ¡¦ËÙÆâ¤Ë¤Ïµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯ËÙÆâ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿³ÚÅ·ÂÇÀþ¤Ï¡¢Â³¤¯ÃæÅç¤Î½éµå¤Ç¤â¥¹¥¯¥¤¥º¡£Åê¼êÁ°¤Ø¤Î¹â¤¤¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Âç´Ø¤¬¸å°ï¤¹¤ë´Ö¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿µå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë°ì»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ£³ÈÖ¡¦¥Ü¥¤¥È¤Ï£·¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£º¸Ãæ´Ö¤ØÆÍ¤»É¤µ¤ë¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ÏÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Âç´Ø¤Ï£µ²ó£¸£µµå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ¡¢£¶¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£±£±¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÌµ¾ð¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤â¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡££¶²ó¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬£±¥¤¥Ë¥ó¥°£µ°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£´¼ºÅÀ¡£¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÍðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¹°Á°¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¡£½Å¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ÎÂëÅÞ¤Ë°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡££¹ÅÀº¹¤Î£¸²óÆó»à¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤ØÊü¤Ã¤¿£³¹æ¥½¥í¤¬ÄÌ»»£±£µ£°£°°ÂÂÇÌÜ¡£¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î°ìÂÇ¤òÃÏÊýµå¾ì¤Ç¡¢¤·¤«¤âËÜÎÝÂÇ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¥«¡¼¥É¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢¤à¤Ê¤·¤¤ÂçÇÔ¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤Î¸å¡ØÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È£µ²ó¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»´ÇÔ¤ò·é¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤±¤É¡Ê»Ä¤ê¡Ë£²£¹»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£