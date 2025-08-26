ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï»àÆ®°ú¤Ê¬¤±¡¡Âë¤ÎÈøÄÏ¤ó¤À¡ª¼ó°Ì¥½¥Õ¥È£Â¤È¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Ë¡¡¾¡Î¨¤ï¤º¤«£²ÎÒº¹¤Î£²°Ì¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ê³Æ®£µ¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ
¡¡¡ÖÀ¾Éð£²¡Ý£²ÆüËÜ¥Ï¥à¡×¡Ê£²£¶Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤Æ¤Ð£²£·Æü¤Ö¤ê¤Î¼ó°ÌÃ¥´Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç£²°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤â¡¢ºÇÂç£´Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤Ä¤¤¤Ë£°¤Ë¡£¾¡Î¨¤Îº¹¤Ç£±°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê¡¦£¶£±£¸¡Ë¡¢£²°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê¡¦£¶£±£¶¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ë¤ÏÀÐ°æ¤Î±¦±Û¤¨£´¹æ¥½¥í¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£¤Ï¼·²óÅÓÃæ£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡£Ï»²ó¤Þ¤Ç¤Ï£²°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é£´Ï¢ÂÇ¤ÈÊá¤Þ¤ê¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¹ßÈÄ¡££·¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¶Ì°æ¡¢¶âÂ¼¡¢ºØÆ£¡¢ÅÄÃæ¡¢¾å¸¶¡¢À¸ÅÄÌÜ¡¢¿ù±º¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç繫¤¤¤À°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤â·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¤¤¿¡£