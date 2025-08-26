¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó²ÃÆþ¤Î¿û¸¶Í³Àª¡¢ÆüËÜ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀµGK¤È¶¦±é¤Ø¡ÖÈà¤«¤é2ÅÀ·è¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï26Æü¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª(25)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¸µU-15ÆüËÜÂåÉ½GKÄ¹ÅÄßº(21)¤¬Àµ¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼éÈ÷¿Ø¤È¤·¤Æ¤Î¶¦±é¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿û¸¶¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿û¸¶¤Ï²ÃÆþÁ°¤«¤éÄ¹ÅÄ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö³¹¤Î¤³¤È¤ä¤³¤³¤Ç¤ÎÀ¸³è¡¢¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢´ÆÆÄ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿û¸¶¤ÏAZ»þÂå¤Î2023-24¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åö»þ¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅÄ¤È¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£2»î¹ç¤È¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¿û¸¶¤ÏÂè2Àï¤ÇÄ¾ÀÜFK¤ò´Þ¤á¤¿2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£ËÍ¤¬Èà¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¼ã¤¯Í¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Æ1ÀïÌÜ¤Ï¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤¤Ã¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿û¸¶¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¡£¥é¥¤¥óºÝ¤Þ¤Ç¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ê¡¢¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¼«¿È¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤¤¤·¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¾ï¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
