¡¡¹Åç£´¡Ý£±µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½¹Åç¤Ï°ì²ó¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢¼·²ó¤ËÃæÂ¼¾©¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¡£
¡¡¾²ÅÄ¤Ïº£µ¨£µÅÙÌÜ¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££·²ó£³¼ºÅÀ¤Î¸Í¶¿¤Ï£¸ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡ºå¿À£³¡Ý£²£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½µÕÅ¾¾¡Íø¤Îºå¿À¤¬°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç£³Ï¢¾¡¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó¡¢º´Æ£µ±¤Îµ¾Èô¡¢Âç»³¤Î£²¥é¥ó¤Ç£³ÅÀ¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÎ¢¤òÀÐ°æ¤¬Äù¤á¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤ÏÆþ¹¾¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡Ý£°ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£¶Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤ÀÏ¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿¡£ËÌÂ¼·Ã¤¬»Í²ó¤Îµ¾Èô¡¢Ï»²ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÁ´£²ÂÇÅÀ¤òµó¤²¡¢¾®Àî¤¬£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÃæÆü¤ÏÂÇÀþ¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£