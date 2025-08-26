ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡9²ó¥ß¥é¥¯¥ë¾¡Íø¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×2Ï¢È¯¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤é¤·¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤Ìîµå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢9²ó¤Ë2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¡¢2²ó¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³«¸ý°ìÈÖ¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢9²ó¤ÎÇ´¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¸å¤â¡Ö¡Ê½¸ÃæÎÏ¤Ï¡ËÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡Ê¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¡Ë4»þ´Ö¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥±¥¤¤Ë¤Ï7²ó¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Åê¼êÂ¼¾å¤Î1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÇÔ¿§Ç»¸ü¤ÎÅ¸³«¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤é¤·¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤Ìîµå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡µÕÅ¾2¥é¥ó¤ÎÂç»³¤Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤«¤é¤Î»Ñ¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆüº¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤À¤È¾Î¤¨¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï¡¢¼é¸î¿À¡¦´äºê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÐ°æ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡Öº£Æü¤Ï¤â¤È¤â¤È¤½¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£9²ó1»àËþÎÝ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¿¾®È¨¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£