¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¡¡Âç³°¤«¤éÇòÀ±È¯¿Ê¤Ç¹âÇÛÄó¶¡¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢26Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¹§Ê¿¡Ê45¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬¾å¡¹¤ÎÁ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£½éÆü7R¤Ç6¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤Æ¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢2¥Þ¡¼¥¯¾®²ó¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£»îÎý¤ÎÂç³°ÏÈ¤òÇòÀ±¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢3Ï¢Ã±6Ëü9080±ß¤Î¹âÇÛÄó¶¡¤Ç·êÅÞ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´¶¿¨¤âÎÉ¤·¡£7·î27Æü¤ÎSGÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¡¢Á°Àá¤Î»°¹ñ¡Ê14¡Á19Æü¡Ë¤Ç2023Ç¯5·î25Æü¤ÎÆôºê°ÊÍè2Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ËV¤È¶á¶·¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÎ®¤ì¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡£7R¤Ë2¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤â¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹¶¤áÀÚ¤ë¤«¡£